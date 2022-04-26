Kayseri'de arkadaşlarını öldürdükleri iddia edilen 3 sanığın yargılaması başladı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki grup arasında sigara sarma makinesi çalınması yüzünden çıkan kavgada tüfekle arkadaşlarını öldürdükleri öne sürülen 3 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada tutuklu sanık M.F.Ö, tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ile T.B. ve öldürülen O.A'nın müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

M.F.Ö. savunmasında tütün işiyle uğraştıklarını, sigara sarma makinelerini çaldıklarını iddia ettikleri M.D. ve T.G'yi, arkadaşları O.A'nın yardımıyla bulduklarını söyledi.

Akşam buluştukları bu kişilerden makinelerini aldıklarını, daha sonra M.D. ve T.G. ile Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde tenha bir alana gitmek üzere 3 araçla hareket ettiklerini anlattı.

Arkadaşlarının daha önce gittiği yere yaklaştıklarında silah sesi duyup, araçta bulunan tüfekle bir kez ateş ettiğini belirten M.F.Ö, şunları söyledi:

"Olayı sonlandırmak için havaya bir el ateş ettim. Ağabeyim B.B.Ö'nün yanına gittiğimde, O.A'nın aracın yanında yerde yattığını gördüm. Yüzünde kan vardı. Arabaya attık, 112'yi arayacaktık. Yolda gelirken kendine geldiğini görünce, eve getirdik. İçeri götürüp lambayı yakınca silahla başından vurulduğunu fark ettik. Hemen ambulansa aradık, hastaneye kaldırıldı."

Diğer sanıklar B.B.Ö. ve T.B. de savunmalarında, olayın M.F.Ö'nün anlattığı şekilde olduğunu öne sürerek, O.A'yı kendilerinin öldürmediğini iddia etti.

O.A'nın ağabeyi Ş.A ise kardeşinin saat 20.30 civarında vurulduğunu ve 22.00 gibi hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Doktor bize, 'çok geç kalındı' dedi. 8 gün yoğun bakımda mücadele verdi." dedi.

Babası Ş.A. da bu işin kasıtlı yapıldığını, oğlunun hem canını hem de parasını alan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, sanıkların sigara sarma makinelerini çaldığını iddia ettiği T.G. ve M.D. ise söz konusu makineyi seyyar satıcıdan aldıklarını, satmak amacıyla buluştukları sanıklar ve arkadaşları O.A'nın, kendilerini tenha bir yere götürdüğünü anlattı.

Tanıklar, burada O.A'nın kendilerine silah çektiğini ve arkadaşları tarafından açılan ateş sonucu da hayatını kaybettiğini iddia etti.

Bu arada O.A'nın annesi duruşma sırasında baygınlık geçirdi.

Mahkeme heyeti, sanık M.F.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de çıkan tartışmada silahla vurulan O.A, arkadaşları tarafından Yeşil Mahallesi Cumali Sokak'taki evlerine getirilmiş, burada 112'ye haber verilmesi üzerine kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından M.F.Ö, T.G. ve M.D. gözaltına alınmıştı. Bunlardan M.F.Ö. tutuklanmıştı.