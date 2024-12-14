Kayseri'de Arkadaşlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta müstakil bir evde M.B. (37) ile arkadaşları S.E. ve Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle vurulan M.B. (37), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.E. ve Ö.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.