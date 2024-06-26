Kayseri'de Arıtma, Kurutma ve Yakma Tesisi Projesi Hayata Geçirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçici depolama sorununu ortadan kaldırmak üzere günlük 400 ton arıtma çamurunun yakılarak bertaraf edileceği Arıtma, Kurutma ve Yakma Tesisi Projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, atık sulardan kaynaklanabilecek çevre sorunlarını bertaraf edecek arıtma, kurutma, yakma tesisi projesinin planlandığını kaydetti.

Teknolojik yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün yaptığı güzel çalışmalar var. En önemlilerinden birisi, ikinci bir arıtma tesisi. Bunun yanında kurutup, oradaki arıtma ile ilgili çamuru yakarak hem enerji elde etme hem de sıfır atık mantığı içerisinde çevre kirliliğini önleme yönünde projeyi hayata geçiriyoruz. Yakma sonucu oluşan mamul yapı elemanları imalatında kullanılabilecek. Arıtma tesisi kapasite artırımı ve artan şehir nüfusu ile oluşan atık suların ekolojik dengeyi bozmaması ve su kaynaklarına zarar vermemesi için atık su arıtma tesisi kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz."