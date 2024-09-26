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Kayseri'de Argıncık Toptancılar Sitesi Altyapı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri'de Argıncık Toptancılar Sitesi Altyapı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 yıllık altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi'ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, KASKİ, KCETAŞ, telekomünikasyon ve Kocasinan Belediyesi iş birliğinde Argıncık Toptancılar Sitesi'nin 50 yıllık altyapısını yenileme çalışmaları tamamlandı.

Büyükkılıç da site esnafını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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