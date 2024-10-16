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Kayseri'de Arazide Yangın: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'de Arazide Yangın: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi
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Yahyalı ilçesinde meydana gelen arazideki yangın, bir traktörün alev almasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak traktör kullanılamaz hale geldi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde arazide çıkan yangın nedeniyle alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.

Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle dağlık arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Ferhat Çoban'ın traktörünü bıraktığı arazisine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında alev alev yanan traktör, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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