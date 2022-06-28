Kayseri'de arazide kaybolan koyunlar dron yardımıyla bulundu Kayseri'de arazide kaybolan koyunlar ekipler tarafından dron yardımıyla bulundu. Kayseri'de arazide kaybolan koyunlar ekipler tarafından dron yardımıyla bulundu. Alınan bilgiye göre, Kıranardı Mahallesi'nde yaklaşık 50 koyunun kaybolduğu ihbarını alan polis, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler dron ile ortak arama yaptı. Çalışmalar sonunda kısa sürede bulunan koyunlar sahibine teslim edildi. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Kıranardı Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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