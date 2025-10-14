Kayseri'de Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de 6 ayrı 'hırsızlık' suçundan toplam 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü T.Ç. yakalandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 3 ilde 6 ayrı "hırsızlık" suçundan 106 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (35) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
