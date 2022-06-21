Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı. Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 hükümlü cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. AA / Murat Asil - Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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