Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 6'sı firari hükümlü 18 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 6'sı firari hükümlü 18 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 15 gün ile 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de olduğu 18 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AA / Sercan Küçükşahin - Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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