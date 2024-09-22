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Kayseri'de Aranan 44 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Aranan 44 Kişi Gözaltına Alındı
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Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı bazanın içinde yakalanırken, aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu da ele geçirildi.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bin 852 kişi ve 3 bin 907 araç sorgulanarak, 119 iş yeri ile 295 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında bir kişi, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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