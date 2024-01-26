Kayseri'de aranan 4 zanlı gözaltına alındı
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Y.S, F.A, M.Ö. ve O.B. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Y.S, F.A, M.Ö. ve O.B. yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.