Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 15 kişi yakalandı Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 15 kişi polis ekiplerince yakalandı. Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 15 kişi polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik Yeşil, Boztepe, Keykubat, Şirintepe ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 11 yıl 4 ay 24 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş, A.B, O.D. ve F. K. ile aranan 11 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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