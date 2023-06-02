Kayseri'de Aranan 25 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından aranan 25 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler saklandıkları evde yakalandı. Haklarında 16 yıl 3 ay ile 1 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)