Kayseri'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hüküm giymiş olan A.R.A. ve S.Ç. polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hükümlüler saklandıkları evlerde bulundu.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.R.A. (48) ile 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan S.Ç. (19), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.R.A. ile 10 yıl 6 ay 20 hapis cezası bulunan S.Ç.?nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.R.A.'nın Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi, S.Ç.'nin ise Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Her iki adrese düzenlenen operasyonda, 2 hükümlü saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)