Kayseri'de Aranan 16 Şüpheli Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık, Vergi Usül Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 3 günde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "dolandırıcılık", "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.