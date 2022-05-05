KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Haberler

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KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'yaralama', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda haklarında 10 yıl 2 ay ile 4 ay 15 gün arasında hapis cezası bulunan 7 kişi ile aranan 9 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin cezaevine konulurken, aranan 9 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hakaret, Polis, Güncel, Haberler

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