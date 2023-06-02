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Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından 361 gün ile 16 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler Y.S, O.Ş, D.Y, A.Y, H.G, Ö.D, S.T, D.K, D.T. ve M.S. ile çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 hükümlü cezaevine teslim edildi, 15 zanlı ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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