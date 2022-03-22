KAYSERİ'DE ARANAN 10 KİŞİ YAKALANDI

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda haklarında 3 ay 15 gün ile 16 yıl 5 ay arasında hapis cezası bulunan 6 kişi ile aranan 4 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin cezaevine konulurken, 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)