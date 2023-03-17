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KAYSERİ'DE ARANAN 1'İ KADIN 2 KİŞİ YAKALANDI

Güncel Haberler

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.T. isimli kadın ile 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan F.A., polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.T. isimli kadın ile 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan F.A., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.T. isimli kadın ile 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.A.?nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Ş.T.'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi, F.A.'nın ise Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Ekipler her iki adrese operasyon düzenledi. Ş.T. evinde, F.A. ise bulunduğu adreste kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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