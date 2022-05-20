Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı - Haberler

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 ay 22 gün ila 8 yıl 10 ay 20 gün arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi, cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel