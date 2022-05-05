Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 4 ay 15 gün ile 10 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından 7 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel