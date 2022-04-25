Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 2 yıl 1 ay ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 17 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title