Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 22 gün ile 12 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M. İ, F. Y, Ö. K. ve E. A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Hükümlü dört kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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