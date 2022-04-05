Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve "yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.K'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si cezaevine teslim edildi.