Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve "yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.K'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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