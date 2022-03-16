Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı

Kayseri'de 8'i firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8'i firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şüpheliler ile hükümlülere yönelik Mevlana, Battalgazi, Yavuzlar, General Emir, Hürriyet ve Boztepe mahallelerindeki adreslerde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, 8 zanlı ise sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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