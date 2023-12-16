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Kayseri'de araçtan tüfekle ateş açıldı, 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

16 Aralık 2023 21:39 Güncelleme: 21:40 Abone Ol

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir araçtan evin içine tüfekle ateş açılması sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.