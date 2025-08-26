Kayseri'de Araç Lastiklerini Kesen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13 aracın lastiklerini kestikleri tespit edilen 15 ve 16 yaşındaki iki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13 aracın lastiklerini kestikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Talas ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlükleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde 13 aracın lastiğinin kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar ve 180 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlıların B.A. (15) ve C.K.(16) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakaladı.

Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
