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Kayseri'de Araç Kiralama Şirketinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Araç Kiralama Şirketinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Kayseri'de Suriye uyruklu iki grup arasında araç kiralama şirketinde çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu iki grup arasında araç kiralama şirketinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında, araç kiralama şirketinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.E., Hüseyin E. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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