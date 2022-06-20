Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de otomobil çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de otomobil çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 günde 4 otomobil çaldıkları, araç ve ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla S.R, T.T, E.K. ve B.İ'yi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tragger Kayseri Güncel Haberler

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