Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı Kayseri'de otomobil çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de otomobil çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 günde 4 otomobil çaldıkları, araç ve ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla S.R, T.T, E.K. ve B.İ'yi yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Murat Asil - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tragger Kayseri Güncel Haberler

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