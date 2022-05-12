Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 13 otomobil ve 4 motosiklet çaldıkları, 2 otomobili çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla M.S. ve B.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların bir otomobili çalmalarını iş yeri güvenlik kamerası kaydetti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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