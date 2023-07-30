Kayseri'de Apartmanın Son Katından Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de, 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan (20), zemindeki mazgalın kırılmasıyla iş yerinin deposuna girdi. Hayatını kaybeden Çalışkan, yoldan geçen vatandaşların saatler sonra fark etmesiyle bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)