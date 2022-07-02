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Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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