Kayseri'de Apartmanda Yangın Çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen bir apartman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bodrum katında başladı ve apartman sakinleri tahliye edildi.
Kayseri'de bir apartmanda çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde 2 katlı apartmanın bodrum katından duman yükseldiğini fark etti.
Polis ekibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel