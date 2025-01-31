Kayseri'de Apartmanda Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, apartman sakinlerinin ihbarının ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak'taki 7 katlı binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel