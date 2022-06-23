Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor (1) Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın dolayısıyla binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın dolayısıyla binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor. Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın bodrum katında bulunan araç lastikleri, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, itfaiye merdiveni ile apartmanda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. AA / Murat Asil - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor (1) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.