Kayseri'de apartman otoparkının duvarı çöktü, 3 araçta hasar oluştu
Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü ve park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bahçedeki ağaçlar da devrildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.
Kayseri'de bir apartmandaki otoparkın bahçe duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu.
Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkının bahçe duvarı çöktü.
Duvarın çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç yıkıntının altında kaldı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda bahçedeki ağaçlar da devrildi.
Polis otoparkın etrafında güvenlik önlemi aldı.