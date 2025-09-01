Kayseri'de Apartman Görevlisine Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

KAYSERİ'de Battal U. (52), oturduğu binanın görevlisi Bektaş A.'yı (38), bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Bektaş A.'yı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bektaş A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.