Kayseri'de Apartman Görevlisine Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de bir apartmanda meydana gelen bıçaklı saldırıda, apartman görevlisi Bektaş A. ağır yaralanırken, saldırgan Battal U. olay yerinden kaçtı ancak daha sonra yakalandı.

KAYSERİ'de Battal U. (52), oturduğu binanın görevlisi Bektaş A.'yı (38), bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Bektaş A.'yı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bektaş A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
