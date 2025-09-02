Kayseri'de Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Haberler

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartman görevlisi B.A., tartıştığı B.U. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve zanlı kısa sürede yakalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, B.U'nun (52) tartıştığı apartman görevlisi B.A'ya (38) asansörden iner inmez saldırdığı görülüyor.

Kayıtlarda, B.U'nun salçalık domates taşıyan B.A'yı komşularının yanında defalarca bıçakladığı yer alıyor.

Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta aynı apartmanda ikamet eden B.U. dün, tartıştığı apartman görevlisi B.A'yı bıçakla yaralamıştı. B.A. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
