Kayseri'de Apartman Görevlisi Bıçakla Yaralanarak Hayatını Kaybetti

Talas ilçesinde apartman görevlisi B.A., tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, zanlıyı yakaladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan apartman görevlisi hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki aynı apartmanda ikamet eden B.U. (52) ile apartman görevlisi B.A. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda B.U, bıçakla B.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.A, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlıyı yakaladı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
