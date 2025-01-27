Kayseri'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şeker Mahallesi 5265. Sokak'ta 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel