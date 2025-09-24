Haberler

Kayseri'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
