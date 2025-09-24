Haberler

Kayseri'de Apartman Çatısında Yangın

Kayseri'de Apartman Çatısında Yangın
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada kıvılcımların sıçradığı bir dairede de yangın çıktı.

Kısa sürede söndürülen yangın, apartmanda hasara neden oldu.

Yangın sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yanan dairede kiracı olan kişinin 1 hafta önce taşındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
