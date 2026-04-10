Kayseri'de kurulacak pazarla antikacılar bir araya gelecek

Talas ilçesinde 12 Nisan'da antika pazarı kurulacak. Nostalji tutkunları, halı, kilim, seccade gibi ürünlerin satışa sunulacağı bu etkinlikte bir araya gelecek.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından antika pazarı kurulacak.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde 12 Nisan'da kurulacak pazarda, nostalji tutkunları ve antika sevenler bir araya gelecek.

Pazarda, halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul ve nostaljik ev eşyaları gibi ürünler satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu etkinlikle ziyaretçilerin kültürel bir yolculuk yapacaklarını ifade etti.

Yalçın, 2019 yılından buyana kurulan pazarın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Antika pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
