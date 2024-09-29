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Kayseri'de Antika Fuarında 104 Yıllık İstiklal Madalyası Satışa Çıkarıldı

Kayseri'de Antika Fuarında 104 Yıllık İstiklal Madalyası Satışa Çıkarıldı
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Kayseri'nin Talas ilçesindeki antika fuarında, koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından 104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa sunuldu. Fuara antika severlerin ilgisi yoğun oldu.

KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki antika fuarında koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından Kurtuluş Savaşı'nda verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki semt pazarında, 'Antika ve Koleksiyon Günleri' etkinleri kapsamında antika fuarı açıldı. Fuara, koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı fuarda, Kurtuluş Savaşı sonrası verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası da Denizlili koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından satışa çıkarıldı. Çocukluğundan beri koleksiyonerlik yaptığını anlatan Gün, "Güzel bir fuar var. 1920 tarihli kişiye özel verilen bir İstiklal Madalyası. Biz, çocukluğumuzdan beri antika ve koleksiyon işine merak saldık. Para koleksiyonu ile başladım. Buralara kadar geldim. Bu işi gençlere öğretip, sevdirmek lazım. Benim koleksiyonumda yer alan İstiklal Madalyası sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi tüm yazıları rahatlıkla okunacak şekilde pırıl pırıl duruyor. Bu madalyayı 8-10 bin TL arasında bir rakama satacağım. Alıcılarını bekliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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