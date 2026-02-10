Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

KAYSERİ'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Mart'ta Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi Tuşan Ceylan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C., annesi Ceylan'ı bıçakla yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin cenazesi Kayseri'de toprağa verilirken, gözaltına alınan M.C. tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. M.C. hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Son sözleri sorulan M.C., pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık M.C.'yi, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle cezasını önce 24 yıla, duruşmalardaki tutum ve davranışları da dikkate alarak 'iyi hal' indirimi uyguladı. Böylece sanığın cezası 20 yıla düşürdü.