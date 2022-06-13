Kayseri'de annesi ve karısını rehin alan zanlı, polis tarafından yakalandı Kayseri'de, yakalanacağını anlayınca annesi ve karısını rehin alan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındı. Kayseri'de, yakalanacağını anlayınca annesi ve karısını rehin alan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisi Y.E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Fevziçakmak Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine yakalanacağını anlayan zanlı, annesini ve karısını bıçakla rehin aldı. Olay yerine, özel harekat polisleri ile 112 Acil Servis ekipleri de çağrıldı. Uzun süren çalışma sonucu ikna edilen Y.E.S, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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