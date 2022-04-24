Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta tartıştığı anneannesi Hava Ruhcan'ı (76) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta Hava Ruhcan ile torunu İ.A arasında 21 Nisan'da, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.A'nın boğazını sıktığı anneannesi kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İ.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Yeşilhisar, Kayseri, Fatih, Güncel, Haberler

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