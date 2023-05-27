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Kayseri'de Anne ve İki Çocuğu Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Anne ve İki Çocuğu Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti.

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti.

Polisi arayan vatandaşlar, Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı bir binanın 13. kat balkonundan bir kadın ile 2 çocuğun düştüğünü haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne N.D. (29) ile kızı Z.D. (5) ve oğlu H.D'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan N.D'nin, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Esentepe Kayseri Güncel Haberler

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