Kayseri'de aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden başlayan dolu, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yağış sırasında bazı sürücüler park halindeki araçlarını kapalı alanlara çekmeye çalışırken bazısı da karton, kilim, kaban ve montlarla araçlarını korumaya çalıştı.

Yağışın ardından yol ve araçların üzeri doluyla kaplandı.