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Kayseri'de Anaokulunda Açık Hava Sınıfları ile Doğayla Bütünleşme

Kayseri'de Anaokulunda Açık Hava Sınıfları ile Doğayla Bütünleşme
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Kayseri'deki Nesrin Boysan Anaokulu, 3-6 yaş arası çocuklar için açık hava sınıfları oluşturdu. Öğrenciler, doğayla bağ kurarak derslerini açık havada işliyor ve keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca, okulda kulüp faaliyetleri planlanıyor ve açık hava kütüphanesi, kaybedilen öğretmenin ismiyle anılıyor.

Kayseri'de Nesrin Boysan Anaokulu'ndaki öğrenciler bazı dersleri açık hava sınıflarında işliyor.

Anaokulunda eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların doğayla bağ kurması amacıyla açık hava sınıfları oluşturuldu.

Bu kapsamda çocuklar, öğretmenleri eşliğinde belirlenen zamanlardaki bazı dersleri doğada işliyor ve keyifli zaman geçiriyor.

Okulda, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini desteklemeye yönelik kulüp faaliyetlerinin başlatılması da planlanıyor.

Ayrıca okul yönetimi, açık hava kütüphanesine kanserden kaybettikleri öğretmenleri Esma Sönmez'in ismini verdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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